Знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который заразился коронавирусом, отбывая 23-летний тюремный срок, там же в тюрьме благополучно излечился от грозной болезни.

Covid-19 диагностировали у Вайнштейна в конце марте и сразу же изолировали его от других заключенных.

Представитель продюсера Джуд Энгелмайер сообщил Fox News, что Харви Вайнштейна выпустили из медицинского изолятора, и его самочувствие "сочтено нормальным". Какие симптомы болезни могли быть у продюсера, его представителю неизвестно.

Напомним, что приговор Харви Вайнштейну вынесли 11 марта. Его признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения - в изнасиловании и сексуальном домогательстве. Суд оправдал его по трем другим пунктам, в числе которых было изнасилование, по которому продюсеру грозило пожизненное заключение.

Ранее "Страна" сообщала, что продюсер Харви Вайнштейн угрожал убить актрису Дженнифер Энистон.