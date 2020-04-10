Премьер-министр Британии Борис Джонсон, зараженный коронавирусом, похоже благополучно преодолел кризис и пошел на поправку. Врачи дают осторожный прогноз, что он сможет вновь вернуться к своим прямым обязанностям уже через месяц и отмечают, что "премьер в очень хорошем настроении"

Об этом передает газета The Times со ссылкой на собственные информированные источники.

По данным источников, врачи ожидают, и их ожидания не беспочвенны, что премьер Британии восстановится как минимум через месяц.

Однако, даже после выписки из больницы, Борис Джонсон вынужден будет тщательно дозировать нагрузку, чтобы постепенно перейти к выполнению своих обязанностей премьер-министра в полном объеме.

Напомним, что Борис Джонсон объявил о своем заражении 27 марта. Он самоизолировался в своем доме, но после ухудшения самочувствия был экстренно доставлен в одну из инфекционных больниц Лондона.

Ранее "Страна" сообщала, что госпитализированный с коронавирусом британский премьер Джонсон уже сидит в кровати.