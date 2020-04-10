Перед началом переговоров по нефти стран ОПЕК+, президент США Дональд Трамп заявил о том, что провел трехсторонние переговоры с Москвой и Эр-Риядом по этому поводу.

Об этом сообщает Telegram-канал Пул№3.

"Я только что поговорил с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом, и у нас был большой разговор по поводу добычи нефти и ОПЕК, а также способов, с помощью которых мы можем сделать так, чтобы наша промышленность хорошо себя чувствовала, чтобы у нефтяной промышленности дела были лучше, чем сейчас.

Показатели сейчас такие низкие, что по всему миру будет приостановка производства и, конечно же, будет приостановка в нашей стране. Мы не хотим, чтобы это происходило. Нефть добывают в таких объемах, что никто уже не знает, что с ней делать. Вот так обстоят дела. Честно говоря, не хватает даже мест для ее хранения. Наши хранилища сейчас заполнены. У нас был очень хороший разговор. Посмотрим, что получится. Как вы знаете, страны ОПЕК+ встречались сегодня, и я бы сказал, что они приближаются к достижению договоренностей, мы скоро узнаем об этом", - заявил Трамп.

Напомним, что переговоры стран ОПЕК+, о которых упомянул президент США, завершились подписанием меморандума, в котором подтверждается намерение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки. Однако все эти договоренности так и останутся договоренностями, если не будут получено согласие Мексики, которая устроила демарш и покинула переговоры.

Ранее "Страна" в материале "Американцы хотят соскочить", выясняла, что будет с ценами на нефть после сделки России с ОПЕК.