В Черниговской области вспыхнул масштабный лесной пожар, на ликвидацию которого бросили армию, подразделения ГСЧС и большое количество спецтехники.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.

"В Черниговской области военные, спасатели, пограничники и лесники тушат масштабный лесной пожар. К тушению пожара были привлечены 165 служащих различных структур и 34 единицы техники, из них от ГСЧС - 16 единиц техники и 66 спасателей личного состава. Были задействованы 3 самолета Ан-32П специального авиационного отряда ГСЧС Украины, совершивших три сброса воды.

Личный состав и технику выделили также воинские части оперативного командования группы"Север":



- 242 общевойсковой полигон - 9 военнослужащих и пожарный автомобиль ЗИЛ 131 АЦ 40;



- 1 отдельная танковая Северская бригада - 6 военнослужащих и пожарный автомобиль ЗИЛ 131 АЦ 40, бригаду медиков в составе 3 человек и медицинский автомобиль;



- 169 учебный центр - 17 военнослужащих, два пожарных автомобиля ЗИЛ 131 АЦ 40 и один пожарный танк ГМП-72.



"Командование группы "Север" выражает искреннюю благодарность военнослужащим 24 отдельной механизированной бригады им. Короля Данила оперативного командования "Запад", которые по собственному желанию прибыли на помощь черниговцам, снарядив пожарную команду в составе 12 военнослужащих на двух пожарных автомобилях-автоцистернах ЗИЛ 131 АЦ 40 и АРС-14, чем проявили настоящую военную взаимовыручку", - уточнили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Ранее "Страна" сообщала, что уровень радиации в зоне лесных пожаров у Чернобыльской АЭС пришел в норму.

Так же мы рассказывали, что пожары в лесах вокруг Чернобыля могут угрожать АЭС и объектам с радиоактивными отходами.