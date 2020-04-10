Глава министерства социальной политики Марина Лазебная публично подтвердила намерение правительства выплатить надбавку в тысячу гривен всем пенсионерам, кто получает пенсию ниже 5 000 гривен.

По ее словам это произойдет сразу после того, как Верховная Рада утвердит изменения в госбюджет на 2020 год. Об этом Марина Лазебная заявила в эфире программы "Право на власть".

"Порядок финансирования этой тысячи уже приняло правительство. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание парламента и депутаты примут изменения в госбюджет. Это будет и основание выплатить и будет источник финансирования... Мы сразу выплатим эти средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле. Мы не отказываемся от своего обещания. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами уже отчитаемся совместно, что такое решение будет реализовано", - заявила Марина Лазебная.

Она уточнила, что речь идет о той тысяче гривен, которую Кабмин обещал выплатить пенсионерам с пенсиями ниже 5 тысяч гривен.

Разъяснения министра по тысяче гривен смотрите с отметки 40.00.

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