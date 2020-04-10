Глава Министерства здравоохранения Россиийской Федерации Михаил Мурашко сообщил, что противомалярийные препараты, которые используют в России для профилактики и лечения коронавируса, нельзя использовать самостоятельно. Глава ведомтсва отмечает, что такое самолечение опасно побочными эффектами, которые вызывает препарат.

Об этом российский министр сказал в программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

По его словам, принимать препарат самостоятельно категорически запрещено. Он пояснил, что препараты данной категории используются для лечения заболевших COVID-19, но есть ряд побочных эффектов.

"Постконтактная профилактика у лиц при единичном контакте с подтверждённым случаем COVID-19: "Гидроксихлорохин", - говорится в тексте рекомендаций.

Отмечается, что данные препараты также рекомендованы для профилактики заболевания у лиц, которые находятся в очаге заражения.

Мы рассказывали, что в Швеции отказались от лекарства, которым коронавирус лечат в Украине.

Ранее "Страна" писала, что австралийскими исследователями было проанализировано действие препарата ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки. Одна доза лекарства снизила количество вирусной РНК на 93 процента спустя 24 часа, а на 99 процентов - спустя двое суток.