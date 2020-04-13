Ученые выяснили происхождение самых древних культур Южной Америки - маниока, перца чили и тыквы. Оказалось, люди начали культивировать их более 10 тысяч лет. Все эти культуры люди одомашнили еще в Амазонии.

Об этом сообщает журнал Nature.

Группа ученых под руководством Умберто Ломбардо из Бернского университета проанализировала археологические находки в боливийском регионе Льянос-де-Мохос, расположенном на юго-западе Амазонии, между подножием Анд и реками Бени и Маморе (Боливия), и сделала выводы, что именно там люди впервые одомашнили маниок, тыкву сквош, персиковую пальму, канавалию и перец чили. Произошло это в период с 10 850 до 2 300 лет назад.

Так, на территории Льянос-де-Мохос провели около 30 раскопок, по результатам которых удалось установить примерное появление культур и продуктов в том виде, в котором мы привыкли их видеть.

Выяснилось, что маниок был впервые одомашнен среди в Боливии примерно 10 350 лет назад. Тыква сквош оказалась немногим младше - ей около 10 250 лет. Первый образец кукурузы был выведен около 6 850 лет назад

Благодаря исследованию, ученые могут утверждать, что все культуры появились в Боливии примерно в то же время, что и у остальных жителей Южной и Центральной Америки. Однако маниок у боливийцев оказался самым старым - наиболее древние версии продукта датировались 8 500 тысяч лет назад и были найдены в Перу.

Ранее ученые сообщали, что земледелие начало менять жизнь древних людей около трех тысяч лет назад, однако находка исследователей Ломбардо изменила это представление об истории.

Напомним, археологи обнаружили в испанской пещере Эль-Трокс на Пиренейском полуострове останки десятков людей со следами расправы. Взрослые погибли от ран, причиненных стрелами врагов. Детей убили с помощью ударов по телу тупыми предметами.

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