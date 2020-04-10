В Киеве заметили первые сакуры, которые отреагировали на весенне тепло и расцвели.

Об этом сообщает "Главком".

Первыми сакурами, которые расцвели в Киеве в 2020 году, стали молодые деревья в Сырецком парке.

Напомним, вспышка коронавируса в мире заставила власти Японии отменить фестиваль цветения и любования сакурой, который был запланирован на апрель. А в Германии отменили крупнейшую в мире туристическую выставку ITB-2020, которая должна была состоятся 4-8 марта.

Как сообщала "Страна", 21 января 2020 года в городе Вышгород Киевской области от аномального тепла в январе расцвели подснежники, сакура и другие цветы и деревья. Так, по состоянию на сегодня в регионе зафиксирована температура 4° тепла.