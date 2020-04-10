Отменять карантин в Украине еще рано, так как первые результаты ужесточенных мер будут видны только через несколько дней.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщил представитель Министерства здравоохранения.

Отмечается, что пока что динамика распространения коронавируса в Украине отстает от стран Западной Европы, однако, так как эпидемия там началась на месяц раньше. расслабляться еще рано.

Также известно, что Минздрав не собирается преждевременно отменять карантин, чтобы обезопасить украинцев. Такие же рекомендации выдвинула Всемирная организация здравоохранения (ВООЗ).

Немногим позже заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" объяснил, почему еще рано отменять карантин.

По словам Ляшко, первые результаты ужесточения карантинных мер будут заметны через 7-8 дней, и уже исходя из их результатов можно будет делать новые прогнозы о распространении болезни в Украине.

"Результаты более жесткого карантина мы увидим буквально через 7-8 дней, отслеживая динамику. Прирост, который сегодня есть, - ежедневно от 10 до 15% увеличение количества случаев, это прогнозируемый прирост, и он значительно меньше, чем был бы без введения карантинных мер", - сказал он.

Так, если украинцы будут соблюдать карантин, то пик эпидемии в стране может пройти незаметно. Ранее этот этап прогнозировался на 14 апреля, однако ужесточение карантинных мер может отложить пик заболеваемости.

"У Украины есть сегодня реактивы на проведение 250 тыс. тестов, и мы ожидаем в ближайшее время еще новую поставку. Тестируют всех, кто попадает под критерии тестирования, и они сегодня значительно расширены. Сегодня мы тестируем любую пневмонию, которая попадает в стационар, всех людей с лихорадками, кашлем, затрудненным дыханием", - отметил Ляшко.

Отметим, 8 апреля ВООЗзапретила главам государств преждевременно снимать карантин, чтобы сохранить жизни своих граждан.

Напомним, после того, как Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на ВОЗ и ее главу Тедроса Аданома Гебреисуса, на защиту Всемирной организации здравохранения выступил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщала "Страна", правительство Украины внесло изменения в постановление о предотвращении распространении коронавируса COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина.