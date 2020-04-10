Уровень радиации в зоне отчуждения, который в эпицентре пожара превысил норму в очаге возгорания в 16 раз, пришел в норму. Колебания уровня радиации находятся в допустимых для каждого участка пределах.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Более сорока пунктов контроля в зоне отчуждения и на прилегающих территориях проводят непрерывное измерение радиационного фона. Информация с этих постов раз в час передается на сервер центрального поста в Чернобыле.

Кроме показателей радиационного фона значение имеет еще и цвет маркера зеленый - показывает, что показатели колеблются вокруг нормального значения для этой точки наблюдения, желтый и красный цвет - рост радиационного фона выходит за пределы годовых колебаний и необходимо реагировать.

Скриншот: srp.ecocentre.kiev.ua

Кроме того, любой пользователь сети может посмотреть показатели радиационного фона в зоне отчуждения.

На скриншоте видно, что сейчас радиационная ситуация на всех пунктах стабильная, тенденции к росту не обнаружено.

"Как показывает многолетний опыт во время пожара в зоне отчуждения радиационный фон не меняется. Однако, растет концентрация радионуклидов в воздухе на линии огня, где непосредственно выполняет свои задачи личный состав служб и предприятий. Для их безопасности используются средства индивидуальной защиты", - подчеркнули в агентстве.

Скриншот: Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Напомним, пожар в Чернобыльском лесу загорелся еще в субботу, 5 апреля. Его не удается потушить до сих пор. Ветер раздувает огонь по сухой траве.

Также мы писали, что пожары в лесах вокруг Чернобыля могут угрожать АЭС и объектам с радиоактивными отходами.