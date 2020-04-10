Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области организовали подпольную нарколабораторию и отправляли товар по почте по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Двое командиров отделений ГУ ГСЧС в Хмельницкой области вместе с бывшим коллегой наладили масштабный сбыт запрещенных веществ. В областном центре они арендовали офисное помещение, где фасовали и хранили подготовленные к продаже наркотики и психотропы", - указано в сообщении.

За месяц группировка продавала по почте, дилерам и потребителям около 10 килограмм наркотиков. Во время обысков сотрудники СБУ нашли товар на примерно 500 тысяч гривен.

Напомним, житель Харькова был задержан полицией при попытке перевезти в своей машине 110 килограмм марихуаны.

Как сообщала "Страна", на внеочередном заседании Верховной Рады выступил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он рассказал о работе ведомства и попросил депутатов помочь реализовать тонны кокаина, гашиша и героина.