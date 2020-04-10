В Полтавской области положительный тест на коронавирус Covid-19 обнаружили у врача и медсестры Миргородской центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

"К сожалению, за сутки у нас подтвердились два новых случаев заболевания коронавирусом. Речь идет о 73-летней враче и 46-летней медицинской сестре с Миргородской ЦРБ. Они находятся в удовлетворительном состоянии", - сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Врач находится на домашнем лечении, а медсестра госпитализирована.

Отмечается, что они обе контактировали с первым пациентом в Миргороде, у которого обнаружили коронавирус.

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