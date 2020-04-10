Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина получит дополнительные 320 тысяч таблеток антималярийного препарата, которым будут лечить больных коронавирусом в Украине. В препарате есть действующее вещество гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных с атипичной пневмонией.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Необходимое количество препарата поставят в качестве гуманитарной помощи компании "Санофи" и "Сандоз". Этого хватит на лечение более 22 тысяч пациентов.

В министерстве отметили, что о будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Отметим, что многие страны отказываются от подобных препаратов из-за побочных эффектов, которые он вызывает. А другие страны жестко рекомендуют использовать его только по решению врачей.

Так, например, что в Швеции отказались использовать противомалярийный препарат хлорохин для лечения коронавируса, который вызывает серьезные побочные действия в виде спазмов и мигрени, а также может привести к потере зрения.

А глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что противомалярийные препараты нельзя использовать самостоятельно, так как такое самолечение опасно побочными эффектами.

Об этом российский министр сказал в программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

По его словам, принимать препарат самостоятельно категорически запрещено. Он пояснил, что препараты данной категории используются для лечения заболевших COVID-19, но есть ряд побочных эффектов.

"Постконтактная профилактика у лиц при единичном контакте с подтверждённым случаем COVID-19: "Гидроксихлорохин", - говорится в тексте рекомендаций российского Минздрава.