Введут ли на Западной Украине комендантский час?

224 подтвержденных диагноза – таким был результат среды, озвученный вчера. Это новый антирекорд, означающий, что теперь количество больных коронавирусом в Украине увеличивается уже не менее, чем на 200 человек в сутки. И это означает, что сегодня утром Минздрав назовет цифру, которая превысит 2 тысячи.

Несмотря на карантин, эпидемия распространяется по стране едва ли не в геометрической прогрессии. Если от первого заболевшего до тысячного страна шла больше месяца, то вторая тысяча появилась всего за неделю. И следующая неделя будет во многом определяющей относительно того, какая все-таки в Украине прогрессия: если через семь дней у нас будет 3 тысячи больных, то все-таки арифметическая, а если 4 тысячи – то геометрическая.

Вся эта математика, естественно, ставит под вопрос действенность жесткого карантина – ведь по мере ужесточения мер заболеваемость в стране только усиливается. Хотя понятно, что это утверждение не корректно, поскольку из-за мизерного количества тестируемых никто не знает какое у нас было реальное число заболевших.

Впрочем, власть уверена, что поступает правильно, поскольку вчера заговорили о новом ужесточении карантина. Правда, не для всех, а только для трех галицких областей – Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской, – где на выходные хотят ввести комендантский час.

Почему речь идет именно об этих трех областях, непонятно, поскольку в тройку "лидеров" по заболеваемости входит только одна из них – Тернопольская. Правда, Ивано-Франковская – четвертая, зато Львовская (самая большая из этих областей) уступает по количеству больных восьми регионам.

А вот Киевская область, занимающая пятое место среди регионов по заболеваемости, хочет ввести даже что-то более жесткое, чем комендантский час. Называется это "режим максимального ограничения движения". По словам временного руководителя Киевской ОГА Василия Володина, в выходные жителям области вообще не рекомендуется выходить из дома.

Однако на самом деле не очень понятно, что означает этот режим и эта рекомендация. Означает ли она, что в области на выходные закроют вообще все, вплоть до продуктовых супермаркетов и магазинов? Потому что, если людям рекомендуют вообще не выходить из дома, но при этом торговля будет продолжаться, то это не "максимальное ограничение движения", а профанация.

Мировой банк предсказал падение ВВП меньше, чем Кабмин



Всемирный банк обновил экономический прогноз на 2020 год. Фото: ideologs.com

Всемирный банк выдал свой прогноз по экономике Украины в условиях эпидемии. Естественно, он предсказал падение украинского ВВП в 2020 году на 3,5%, хотя еще в январе предсказывал рост более чем на 3%.

Главными причинами сокращения ВВП Украины Всемирный банк называет ограничения, связанные с карантином, – то есть прекращение работы сферы услуг и транспорта, а также закрытие бизнесов. Кроме того, по мнению ВБ, Украина пострадает из-за карантина в Польше и других странах ЕС, а также из-за падения цен на мировых рынках.

Впрочем, последняя причина как раз может и не оказать существенного влияния, поскольку падение цен на сталь в условиях всемирного карантина, конечно, неизбежно, но вот цены на продовольственные товары, которые также экспортирует Украина, точно не упадут. А возможно, даже и вырастут.

В целом же следует признать, что Мировой банк еще весьма оптимистично смотрит на ситуацию в украинской экономике – поскольку даже наше собственное правительство предполагает, что падение составит 5% ВВП.

Но такая оптимистичная оценка МБ, видимо, сослужит Украине плохую службу. Вчера стало известно, что Евросоюз собирается выделить 20 млрд евро странам-соседям в виде помощи для борьбы с коронавирусом и поддержки малого бизнеса. Казалось бы, у ЕС нет соседа больше и важнее, чем Украина, однако нам перепадет всего 190 млн евро – то есть менее 1% от всей суммы. Так что все разговоры насчет важности Украины для ЕС – только пустой звук.

Впрочем, ожидаемая помощь от ЕС еще выглядит весьма щедрой на фоне той, которую выделил стратегический партнер – США. Оттуда пришло всего 1,2 млн долларов, то есть где-то по 30 центов на человека.

Донбасс хочет русский язык

На Донбассе хотят сделать русский язык вторым государственным в Украине. Фото: pixabay

Фонд "Деминициативы" опубликовал результаты довольно неожиданного как для нынешнего периода опроса. Там опросили жителей подконтрольной части Донецкой и Луганской областей, причем не о коронавирусе, а об оценке ситуации в стране и регионе, а также об их ценностях.

В частности, опрос по предоставлению русскому языку прав второго государственного во всей Украине показал, что в обоих областях эту идею поддерживают 60% граждан, при этом против выступают только 21% в Донецкой области и 16% в Луганской. Причем неизвестно, опрашивали ли социологи только местных жителей или в опрос были включены дислоцированные в регионе военные. Если военных тоже опрашивали, то реальный процент сторонников русского языка будет еще выше.

Интересно, что социологи выбрали для вопроса только самый "жесткий" вариант – второго государственного языка, не задавая вопроса относительно "компромиссных" вроде официального статуса русского языка во всей стране или в отдельных регионах. Скорее всего, при наличии таких вариантов поддержка русского языка и вовсе была бы подавляющей.

Интересен этот опрос и с точки зрения оценки результатов деятельности новой власти. Во втором туре Донецкая и Луганская области повально голосовали за Владимира Зеленского, но теперь только 37% дончан и только 12% луганчан видят хотя бы небольшие изменения в лучшую сторону после выборов. Так что электоральный резерв власти в этом регионе стремительно падает.

Чем не угодил "слугам" "Кинопоиск"?

Запрет на российские интернет-ресурсы продлят. Фото: akket.com

Впрочем, было бы удивительно, если бы было иначе. За семь месяцев, в течение которых вся власть сосредоточена в руках Зеленского и его команды, не выполнено ни одного обещания, ради которых за него и голосовали. Даже тех, которые сам Зеленский обещал перед вторым туром и которые не требуют больших усилий. К примеру, драконовский закон о госязыке можно было бы отменить одним голосованием, но этого голосования нет.

Зато депутаты от "Слуги народа" разрабатывают законопроекты, которыми хотят продлить санкционные меры, принимавшиеся режимом Порошенко. В частности, вчера сразу три "слуги" сообщили, что уже практически готово постановление, которым будет продлено решение трехлетней давности о запрете соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также целого ряда российских сайтов.

В принципе, никакого резонанса это решение иметь не будет, поскольку за три года внуки уже показали всем бабушкам, как пользоваться VPN, а потому старшее поколение все также проводит время в "Одноклассниках", в то время как политически пассивная молодежь из "ВК" никуда и не уходила.

Так что на эти телодвижения "слуг" не стоило бы обращать особого внимания, если бы не их очевидная глупость. Судя по всему, нынешняя правящая фракция хочет просто автоматически продлить весь список запретов, которые были введены при Порошенко, не разбираясь в них. А потому "слугам" стоит задать вопрос: ну, ладно, в прошлом парламенте было много "национально-ограниченных", но вам-то чем "Кинопоиск" не угодил?!

Нефтяная сделка состоялась. Рубль укрепляется



Экспортеры нефти договорились сократить добычу. Фото Saudi Aramco

Мировой рынок нефти пытается выйти из кризиса. Конечно, из-за эпидемии он не сможет серьезно подняться, но и падения цен до 20 долларов за баррель больше не будет. Вчера стало известно, что Россия и Саудовская Аравия сумели договориться о сокращении добычи нефти, которое составит минимум 10 млн баррелей в сутки.

Интересно, что договоренность произошла спустя всего несколько дней после того, как Дональд Трамп дал понять аравийцам, что дешевая нефть – это плохо. Так что голос Вашингтона для Саудовской Аравии по-прежнему остается крайне важным.

Результаты соглашения не преминули сказаться на ценах. За один вчерашний день нефть подорожала более чем на 8% – до 35-36 долларов за баррель марки Brent. Соответственно начал подниматься и рубль, который вчера уже стоил 72 за доллар, хотя совсем недавно опускался до 80.

Для Украины же возвращение цен на нефть в диапазон 35-40 долларов означает дополнительное давление на гривну. Потому что одним из факторов того, что она до сих пор удерживается от обвала является то, что сильно подешевели энергоносители, которые мы импортировали.