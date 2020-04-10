Ученые выяснили, что кошки могут заражаться SARS-CoV-2 и передавать его другим котам. Также вирус поражает хорьков. Но почти не поражает других домашних животных.

Работа опубликована в журнале Science.

О том, что кошки могут заразиться SARS-CoV-2 появились еще в феврале, но теперь эта гипотеза подтверждается целым рядом исследований.

Цзяньчжун Ши его коллеги из Харбинского ветеринарного НИИ решили экспериментально проверить восприимчивы ли разные домашние животные к SARS-CoV-2 и если да, то могут ли они заразить кого-то еще. Они протестировали хорьков и кошек, как наиболее близких по структуре ACE2 животных, а также собак, свиней, кур и уток. Животным закапывали в нос вирусы, а спустя несколько дней смотрели на то, появилась ли вирусная РНК в их тканях.

Самыми восприимчивыми к SARS-CoV-2 оказались хорьки и кошки. У первых вирус оказался способен размножаться в верхних дыхательных путях, но при этом не вызывал серьезной болезни и не приводил к смерти. Помимо этого они оказались способны передавать вирус друг другу.

Другие проверенные животные оказались либо полностью невосприимчивы к вирусу, либо реагировали на него слабо: у части собак вирусная РНК нашлась только в фекалиях, но нигде больше.

Также мы писали, что китайские ученые исследовательским путем определили, что 15% котов в Ухане заражены коронавирусом Covid-19. Медики уверяют, что животные могут быть заражены по всему миру, потому что вирус передается от одного животного другому. Однако неизвестно, могут ли кошки заразить людей.

"Страна" рассказывала, что в Нью-Йорке, в зоопарке Бронкса, Сovid-19 подхватила малайская тигрица по кличке Надя. Животному 4 года, и это первый случай заражения тигра. Она могла подхватить болезнь от смотрителя зоопарка.