Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подготовил обращение к украинцам о ситуации с карантином и эпидемией коронавируса.

Большой пост с лирическим вступлением он опубликовал на своей страницы в Facebook.

"Будет время, сладкое и шелковистое, как грядущее лето... Время, когда утихнут все споры... Время, когда в окружении веселых людей, где-то на веранде летней кафешки, Вы воткнете ложечку в недоеденный шарик мороженого, возьмете бокал вина и, щурясь через него на диск садящегося солнца, со смехом скажите собеседнику что-то вроде:

- А я, кстати, и сейчас считаю, что обязательные маски на улице при карантине ввели с нарушением моих конституционных прав, разве не?..

Вино в вашем бокале - белое! - будет слегка искриться на солнце, погода будет шептать Вам нежным ветерком, и Вам захочется по-доброму вспомнить о пережитом совсем недавно…

..А я, если я буду сидеть напротив – я не буду спорить - тоже сделаю глоток вина – зажмурюсь на секунду от чистоты момента и немедленно соглашусь:

- Сатрапы! – скажу, - полные кретины! – у меня от резинок масочных до сих пор уши оттопыриваются :)

И мы будем смеяться и говорить о пустяках, обсуждать новый фильм Тома Круза и растянувшийся на все лето футбольный сезон, наслаждаясь моментами повседневной жизни.. Так будет! И будет скоро. Но не завтра. Пока надо терпеть и держать карантин! Нет ничего важнее", - отметил Аваков.

По словам главы МВД, украинцы уже прошли начальный период атаки вируса, поэтому теперь нужно продолжать соблюдать карантин, чтобы не позволить коронавирусу проявить полную силу в Украине. Далее Аваков подводит итоги первого этапа карантина в стране:

"Девять дней назад я писал, что нас ждут важнейшие несколько дней, определяющих сценарий развития событий в Украине. Эти дни мы- все вместе - прошли – со спорами и колебаниями, политиканством и дезинформацией – разгильдяйством кого-то из нас и подавляющей ответственностью большинства! Спасибо! Эти несколько дней, наши меры, наша дисциплина показали – мы, по большому счету сделали то, что смогли – правильно и своевременно.

Лично у меня, как пишут в серьёзных чопорных газетах - появился осторожный оптимизм!

Мы видим, что кривая распространения вируса у нас на сегодня одна из самых приемлемых в Европе. Пока так! Важно, очень важно «держать строй», не сорваться - и через режим карантина окончательно разорвать все цепочки распространения опасного вируса. И не нужно говорить о том, что цифры статистики не объективны. Объективны. Количество тестирований на вирус наращивается. В напряг, но уже практически нет дефицита тестов по стране.

Да, как и в Италии и Испании, как во Франции или в Великобритании далеко не все попадают на тестирование – везде этот показатель колеблется, но примерно одинаков – и у них и у нас.. Картина примерно понятна.

Все с синдромами пневмонии уже проверяются пцр-тестами, в отношении каждого теста медики принимают решение, МОЗ и МВС проводят короткое эпидемическое расследование, информируют, проверяют людей в зоне риска – направляя их на самоизоляцию, обсервацию или лечение. Контрольный реестр МВС и МОЗ содержит десятки тысяч людей на контроле.

Если бы статистика врала, если бы власти врали вам – больницы были бы завалены телами погибших от вируса – это все бы видели... У нас свободная пресса и свободные люди – тут лгать нельзя и такое не скроешь.

Потому - текущая картина и динамика развития эпидемии плюс-минус – объективна.

Важно делать то, что дОлжно – поддерживая медицину и создавая систему "разрыва цепочки вирусного заражения" через карантин", - добавил он.

Как пишет Аваков, с каждым днем Украина становится все более подготовленной к пандемии. Сейчас в стране коронавирусом болеет 1890 человек, 57 скончались, не справившись с болезнью. Сейчас, по его словам, вирус не находится в своем пике, но есть надежда, что его удастся избежать. Также он ответил на вопрос о том, когда закончится карантин:

"Теперь сверлящий всех вопрос – КОГДА??? Сколько еще сидеть в четырех стенах? Деньги подходят к концу, бизнесы рушатся.. ДОКОЛЕ?! Поговорим, отвечая на вопросы честно.

1. КОГДА? ..Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам ЧЕСТНЫЙ ответ – Когда? - я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте. МОГУ, тем не менее ПРЕДПОЛОЖИТЬ – и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету.

Трудно предрекать ход эпидемии, природа которой так мало изучена, но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля. А ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших.. во второй половине мая.

Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твёрдо будем держать карантин.. Я очень хочу, что б в Украине не умирали от вируса сотнями человек в день, как это происходило в Италии, Испании, Франции, США и опоздавшей с карантином, как по мне, Великобритании с сегодняшними 940 (!!) погибшими за сутки..

Поэтому, КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КАРАНТИН - решим, пройдя путь целиком – а не вывалимся посредине, потому что надоело. Будем взрослыми и последовательно чёткими – вы, дорогие мои, видите – это работает. И мы сбережем себя, выдержав выбранный путь!

Также глава ведомства поделился свежими данными о финансовой помощи гражданам, которые из-за карантина остались без дохода или вовсе лишились места работы:

"2. ЗА ЧТО ЖИТЬ? Как пережить карантин? Как содержать семью? Вчерашние социологические исследования показали нам - из опрошенных людей:

45% - не потеряли в зарплате; работают как прежде или дистанционно.

11% - работают в сокращенном режиме.

17% - людей вынуждены быть в отпуске за свой счет.

8% - безработные, и до карантина

7% - домохозяйки, в декрете и не работали до карантина.

6% - уволенные, потерявшие работу.

6% - не работающие пенсионеры, студенты - не работавшие до карантина.

Таким образом как минимум 55% украинцев оказались в зоне риска!

А 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц! ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ? КАК ГОСУДАРСТВУ И КАЖДОМУ ИЗ ВАС ОТДЕЛЬНО выйти из такой непростой ситуации. Не буду говорить, что хотим ещё сделать - скажу о том, что – на этот момент - уже решили Президент и Кабмин:

СИСТЕМА ПРЯМОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ:

- ПЕНСИОНЕРАМ работающим и нет будет выплачиваться ( +1000 грн у кого сумма начислений в месяц менее 5000грн; +500 грн старше 80 лет. Все будет проведено автоматически).

- БЕЗРАБОТНЫМ, потерявшим работу – будут прямые выплаты пособия по безработице через Центы занятости.

Тут нововведения. Во-первых выплаты будут насчитываться сразу, с 1-го дня подачи Вами заявления по упрощённой процедуре. Во-вторых – не нужно никуда идти – в связи с карантином, заявку можно будет отправить онлайн, не выходя из дома. С вами по телефону свяжутся и вы будете получать пособие.

Сколько? Минимальная, "голая" сумма на сейчас 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес. Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1800 – 8400 гривен - вам насчитает по вашим данным работник ЦЗ по телефону.

Правительство отдает себе отчет о огромных суммах, которые надо будет направить на эти расходы. Поэтому, в БЮДЖЕТ УКРАИНЫ закладываются изменения и резкое увеличение финансирования в числе прочего и упомянутых статей. Много еще и других категорий людей, которые получат субсидии и дотации по разным направлениям. Эти решения возможны будут к реализации сразу после принятия изменений в бюджет.

Надеемся, что в понедельник Верховная Рада примет внесенные правительством изменения со своими правками – и тогда все будет четко и понятно – и обо всех дополнительных мерах будет объявлено дополнительно и официально.

Кроме того, Аваков рассказал о единственной существующей сейчас программе спасения бизнеса во время карантина. Остальные, по его словам, пока что находятся в разработке:

"Утверждена новая доступная кредитная программа помощи государства - малому и среднему бизнесу. Называется она "5-7-9". 5% 7% 9% годовых до 1,5 млн. грн, сроком до 5 лет..

Интерес предпринимателей к программе - уже громадный - за несколько дней сумма поданных от малого бизнеса заявок на кредиты уже около 10 млрд. грн.

Такой государственный шаг помощи может серьезно подержать небольшой бизнес, на котором много держится в стране. Государственные банки – Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, а также приватные банки: Львов, Кредобанк, ПУМБ – уполномочены на оформление. Пока Вы вынуждены карантинить, Господа предприниматели - думайте о скором рестарте – подробности тут: 5-7-9.gov.ua", - добавил Аваков.

По словам главы МВД, на заседании парламента в понедельник. 13 апреля, будут решены вопросы о предоставлении Украине финансовой помощи от других стран, а также альтернативные методы поддержки бизнеса на период карантина.

Напомним, в Украине продолжается карантин предварительно объявленный до 24 апреля. В стране продолжает распространяться коронавирус Covid-19. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что говорить о завершении карантина в Украине пока рано и сейчас страна находится на пороге пика коронавирусной болезни.

Как сообщала "Страна", киевские власти в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией закупили камеры с функцией распознавания лиц и измерения температуры тела на 65 миллионов гривен. Данные с систем наблюдения будут передаваться в Нацполицию.