В Италии за сутки умерли 610 заболевших коронавирусом, а общее число скончавшихся достигло 18 279 человек, несмотря на недавнюю положительную динамику.

Об этом сообщает телеканал Rai News со ссылкой на главу департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Накануне сообщалось о 542 умерших за сутки.

По состоянию на четверг, выздоровели за сутки 1 979 человек, за все время эпидемии - 28 470 человек. В среду итальянские власти сообщили о выздоровлении 2 009 человек.

В то же время продолжает снижаться число пациентов в отделениях интенсивной терапии. Такая тенденция наблюдается шестой день подряд.

Число заболевших за сутки выросло на 1 615 человек. В общей сложности в настоящее время в Италии COVID-19 болеют 96 877 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что Италия намерена ослабить карантин уже в конце апреля.

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