Пациенты, которые заражены коронавирусной инфекцией и имеют чрезмерную массу тела болеют тяжелее, чем остальные. Также тяжело болезнь проходит у людей, у которых есть астма или сахарный диабет.

Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

"Люди старше 60-65 лет сложнее перебаливает. Особенно та категория граждан, у которых есть тяжелые соматические заболевания: сердечно-сосудистая и ишемической болезнь сердца, болезни органов дыхания, бронхиальная астма, сахарный диабет. Очень тяжело заболевание протекает у людей с ожирением", - отметил российский министр.

В мире коронавирусом заразилось около 1,5 миллиона человек, зафиксировано почти 90 тысяч смертельных исходов.

Ранее "Страна" писала, что Ляшко объяснил, почему пожилым людям в Украине запретили выходить на улицу во время карантина.

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