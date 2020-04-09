За прошедшие сутки в больницах и домах престарелых Франции скончалось 424 человека, имевших диагноз коронавирус COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон, передает Le Monde.

Таким образом, по его словам, с начала марта во Франции зарегистрировали 12 210 летальных исходов при заражении коронавирусной инфекцией.

Между тем, немного снизилась нагрузка на реанимации: в них сейчас проходит лечение примерно на 80 человек меньше, чем в среду. Отмечается, что этот показатель уменьшился впервые с начала кризиса с короанвирусом во Франции.

Напомним, во Франции действует общенациональный режим самоизоляции в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

Ранее сообщалось, что во Франции два дня назад число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек.

Также мы информировали, что французские проститутки обратились к Макрону за помощью во время карантина из-за коронавируса.