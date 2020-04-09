За последние сутки в Китае выявили 63 случая заражения коронавирусом, умерли два человека, выздоровел 91 человек. Об этом сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР, передает Econimic Times.

Уточняется, что из 63 новых случаев сразу 61 – ввозной, остальные два – локальные (оба - в провинции Гуандун).

За все время вспышки в Китае выявлено 1103 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 729 человек, 31 находится в тяжелом состоянии, 374 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 865 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1160 человек (176 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 370 человек выписаны из больниц, 3335 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки их было выявлено 56, из них 28 – ввозные.

Сообщается, что за минувшие сутки из карантина выпущены 32 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось.

Ранее мы писали, что в Китае открыли выезд из города Уханя после более чем двухмесячной изоляции.

Напомним, 8 апреля Ухань отпраздновал окончание карантина после эпидемии коронавируса.