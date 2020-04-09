В Черновицкой области ввели особый режим, который подразумевает закрытие всех продуктовых магазинов и заправок. Обслуживать будут только врачей, спасателей и полицейских.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности для всех западных областей Украины в ближайшие выходные введут дополнительные ограничительные меры. С 13:00 субботы, 11 апреля, в 6:00 понедельника, 13 апреля в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома", - заявил он.

Отметим, за сутки на Буковине обнаружили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом количество больных увеличилось до 379. За последние сутки в области умерли три пациента. Два из них были больны коронавирусом, а третий ожидал результаты теста. Отмечается, что все трое слишком поздно обратились за медицинской помощью.

Напомним, в Черновицкой области зафиксировано еще 25 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщала "Страна", в Черновицкой области двое детей в тяжелом состоянии предположительно из-за коронавируса. Они помещены в больницы, находятся в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.