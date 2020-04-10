В столице Чехии - Праге в районе Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Министр обороны России Сергей Шойгу написал письмо чешскому министру обороны Лубомиру Метнару и потребовал вернуть России снесенный памятник.

Но Шойгу уже получил отказ.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Господин министр, не могу не выразить свое сожаление действиями органов самоуправления района Прага-6, которые накануне 75-й годовщины победы над немецким нацизмом отстранили памятник герою и освободителю Европы и самой Праги от нацистов, маршала Ивана Степановича Конева. Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма", - говорится в письме Шойгу, опубликованном на сайте Компартии Чехии и Моравии.

Шойгу попросил как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Российская сторона была готова оплатить перевозку памятника в страну.

Руководитель отдела коммуникаций чешского Минобороны Ян Пейшек подтвердил, что в министерстве получили письмо от Шойгу, но заявляют, что памятник вернуть не могут.

"Да, это письмо мы получили и, конечно, подготовим на него ответ. Этот памятник - не наш, поэтому мы не можем пойти навстречу российской стороне. Не можем передать то, что не наше. Речь не идет о военном захоронении, и памятник по-прежнему является имуществом Праги-6", - сказал Пейшек.



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