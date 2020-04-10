В четверг, 9 апреля, количество смертей от коронавируса в США перевалило за 15 тысяч. Общее число больных приближается к половине миллиона.

Об этом сообщает Еxplica.

Вторые сутки подряд в стране умирает около 2 тысяч человек. Всего умерших за время эпидемии - 15 938.

Также в университете Джона Хопкинса насчитали более 450 тысяч зараженных коронавирусом. Исследователи считают, что настоящее количество больных может быть больше, но дефицит тестов на коронавирус не позволяет узнать точные данные.

Также известно, что почти половина всех смертей от коронавируса в США случилась в Нью-Йорке - более 7 тысяч случаев.

Напомним, по состоянию на 8 апреля количество больных коронавирусом в США насчитывало чуть более 400 тысяч человек. США уже в разы обогнали Испанию (146 690 инфицированных) и Италию (139 422).

Как сообщала "Страна", по состоянию на четверг, 9 апреля, в мире зафиксировали уже 1 519 218 случаев коронавируса. При этом 88 531 пациент с Covid-19 скончался.