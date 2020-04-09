Мать обратилась в суд в интересах своего несовершеннолетнего сына с иском к управлению миграционной службы, в котором просила признать противоправным отказ в выдаче ему паспорта гражданина Украины в форме книжечки и обязать осуществить такую выдачу.

Основанием такого отказа было изготовление с 1 ноября 2016 паспорта гражданина Украины только в форме пластиковой карты, содержащей бесконтактный электронный носитель, информирует Юрлига.

Истица указала, что из-за своих религиозных убеждений не хочет, чтобы указанный документ оформляли ее сыну средствами Реестра.

Местный и апелляционный суды отказали в удовлетворении исковых требований. Однако коллегия судей Административного суда ВС отменила решения судов предыдущих инстанций, указав на противоправность отказа в выдаче паспорта гражданина Украины образца 1994 года.

Верховный Суд отмечает, что правовая позиция относительно права лица на получение паспорта в форме паспортной книжечки уже была высказана в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 19 сентября 2018 года в образцовом деле № 806/3265/17.

В указанном решении Большая Палата Верховного Суда констатировала, что нормы Закона о едином государственном демографическом реестре, в отличие от норм Положения о паспорте, не только сужают, но фактически отменяют право гражданина на получение паспорта в виде паспортной книжечки без бесконтактного электронного носителя персональных данных, который содержит кодирование его фамилии, имени и отчества, и оставляют только право на получение паспорта гражданина Украины, который содержит бесконтактный электронный носитель.

По убеждению Большой Палаты Верховного Суда, это является безусловным нарушением требований статьи 22 Конституции, которая запрещает при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Также такой подход не соответствует требованиям качества закона (то есть, такое вмешательство не было «установлено законом»), не является «необходимым в демократическом обществе». Указанное допускает произвольное вмешательство в право на частную жизнь в контексте невозможности реализации права на собственное имя, что является нарушением статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Коллегия судей пришла к выводу, что лишение лица возможности получения паспорта в традиционной форме - в виде книжечки, и вызванные этим опасения отдельной общественной группы о том, что получение паспорта в виде ID-карты может нанести ущерб частной жизни, составляет вмешательство государства, которое не было необходимым в демократическом обществе, и оно является непропорциональным целям, которые должны быть достигнуты без возложения на лицо такого личного чрезмерного бремени.

Соответствующее постановление по делу № 520/4214/19 ВС принял 31 марта 2020.

Ранее Верховный суд решил, когда можно не наказывать водителя за вынужденное нарушение правил дорожного движения.

Также Верховный суд информировал, что уволенного работника нельзя выселить из общежития без предоставления другого жилья.