В зоне отчуждения возле Чернобыля пожары, которые могут угрожать безопасности саркофага вокруг четвертого энергоблока, все еще не могут потушить. С огнем борются более 300 спасателей на 84 единицах техники ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Состоянием на вечер четверга, 9 апреля, на территории Денисовецкого, Корогодского и Котовского лесничеств в зоне отчуждения спасатели продолжают локализацию и ликвидацию очагов тления лесной подстилки.

"...вблизи с.Чистогаливка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 га. На территории Денисовецкого лесничества в пойме р.Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами. На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт.Полесское, с.Тарасы и с.Владимировка",

Пожары возле сел Копачи и Лелев локализованы.

Всего за день привлечено 326 человек личного состава и 84 единицы техники, а пожарная авиация шесть раз сбрасывала воду на огонь.

Уровни мощности радиации в районе пожара существенно не изменились, колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах.

Скриншот: Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Напомним, в субботу, 5 апреля, в зоне отчуждения возле Чернобыля вспыхнул пожар. Его не могут потушить из-за того, что ветер разносит огонь. Из-за этого радиация превысила норму в 16 раз.

Подозреваемому в поджоге 27-летнему жителю прилегающей территории вручили подозрение в умышленном повреждении объектов растительного мира.