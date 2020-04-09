Государственная служба по вопросам труда объяснила, что предусматривает дистанционная работа во время карантина.

Так, законом № 540-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" регламентированы гибкие формы организации труда.

Дистанционная (надомная) работа - это форма организации труда, когда работа выполняется работником по месту его проживания или в другом месте по его выбору, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, но вне помещения работодателя.

Статья 24 КЗоТ содержит требование относительно письменной формы заключения договора о дистанционной (надомной) работе. Исключением из этого правила является введение такого режима работы в период угрозы распространения эпидемии, пандемии и (или) на время угрозы военного, техногенного, природного или другого характера, когда условие о такой работе достаточно указать в приказе (распоряжении) руководителя.

Законодательство дает право работнику самостоятельно выбирать место для выполнения работы и не содержит особых требований к нему.

В то же время при введении дистанционной работы должны быть оговорены условия, которые определяют взаимные обязанности сторон. Стороны трудового договора должны самостоятельно договориться о системе оплаты труда (почасовой или сдельной), сроках выполнения работ, способах контроля за ее выполнением, вопросе охраны труда, ответственности сторон и т. п.

Статьей 125 КЗоТ предусмотрено, что работники, использующие свои инструменты для нужд предприятия, учреждения, организации, имеют право на получение компенсации за их износ (амортизацию). Размер и порядок выплаты данной компенсации определяются работодателем по согласованию с работником. Также можно договориться о компенсации расходов за использование электроэнергии и воды, связи и обслуживания оборудования и т. п.

При дистанционной работе работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, правила внутреннего трудового распорядка на них не распространяются и оплата труда осуществляется за фактически выполненную работу. Но работодателю необходимо обеспечить учет выполненной работы с использованием любых методов учета, по которым стороны пришли к согласию.

При проведении оплаты за выполненную работу должны быть соблюдены нормы статьи 115 КЗоТ относительно выплаты заработной платы не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней, и не позже семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Длительность рабочего времени "дистанционщиков" не может превышать норм, предусмотренных статьями 50 и 51 КЗоТ (40 или менее часов в неделю).

Отдельные условия применения дистанционного режима работы могут быть обобщены в коллективном договоре. Например, в коллективном договоре можно предусмотреть преимущественное право отдельных категорий работников на установление такого режима работы (несовершеннолетние, работники с семейными обязанностями, преклонного возраста, лица с инвалидностью и т. п.).

Таким образом, на "дистанционщиков" в полной мере распространяется законодательство о труде с учетом специфики и особенностей применения дистанционного режима работы, которые оговариваются в трудовом договоре. Выполнение дистанционной (надомной) работы не влечет никаких ограничений объема трудовых прав работников.

Ранее Гоструда разъяснила, что такое гибкое рабочее время и как о нем договориться в Украине.

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