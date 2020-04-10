10 апреля Украина уже 30-й день на карантине, который собираются продлить до мая. В Киеве и регионах каждый день растет количество инфицированных.

По данным МОЗ на 9 апреля в Украине подтвердили 1892 случаев Covid-19, из них 57 летальных. вылечились 45 человек. За сутки вчера зарегистрировали 224 новых случая.

При этом уже к вечеру местные власти в разных регионах начали сообщать о новых случаях после озвученной утром статистики МОЗ, которую на днях решили давать не дважды в день, а один.

Из-за распространения коронавируса комендантский час могут ввести в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

Об ограничении передвижения задумались в Киевской области.

08:04 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого обнаружили коронавирус, пошел на поправку, но из клиники его выпишут только через месяц. Об этом пишет The Times

07:49 В городе Малин Житомирской области, где уже 12 заболевших (8 по данным МОЗ и про 4 новых случая вечером сообщили в Житомирской ОГА) с сегодняшнего дня установят блокпосты на пят въездах в город. С 08:00 до 20:00 на них будут дежурить врачи, которые будут измерять температуру

07:32 С сегодняшнего дня в т.н. "ЛНР" запрещены пассажирские перевозки с Россией.

Пропускать через границу будут только получателей российских паспортов.

07:13 В Черновицкой области вводится особый режим на этих выходных. В области не будет работать ни один магазин, включая продуктовые. Бензин будет отпускаться на АЗС только госслужбам. Людям категорически не рекомендуется выходить из дому. Особый режим продлится с субботы 11 апреля с 13:00 и до понедельника 13 апреля 06:00.

07:00 Коронавирус в Киеве повлиял на рынок аренды недвижимости. Аренда квартир в Киеве резко подешевела, зато дома под Киевом взлетели в цене