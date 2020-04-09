Окружной административный суд города Киева открыл производство по административному делу по иску предпринимателя из Одесчины к Кабинету министров, в котором он просит суд признать противоправными установленные Кабмином до 24 апреля 2020 года ограничения относительно работы заведений питания и развлекательных центров.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

В частности, речь идет о постановлении № 211 "О предупреждении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (с изменениями) в части запрета субъектам хозяйствования до 24 апреля 2020 года принимать посетителей в заведениях питания, торгово-развлекательных центрах, других заведениях развлекательной деятельности, а также фитнес-центрах, заведениях культуры, торгового и бытового обслуживания населения.

Суд постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 11 мая 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине на карантине активизировались мошенники и остались без работы домушники.

Еще мы писали, что с сегодняшнего дня Кабмин запретил работать на карантине "Эпицентру" и другим строймагазинам.