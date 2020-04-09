Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) ️обратилось в полицию. Там подозревают, что пожары в зоне отчуждения могли случиться из-за преднамеренных поджогов в Чернобыле.

Пожары также могут угрожать безопасности мест захоронения радиоактивных веществ, которые там остались после аварии на ЧАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Исполняющая обязанности председателя ГАЗО Екатерина Павлова обратилась к начальнику Нацполиции Украины Игорю Клименко с просьбой расследовать возможные преднамеренные поджоги, которые привели к пожарам.

"Прошу соответствующие органы обратить внимание и отреагировать, поскольку пожары больших масштабов могут представлять угрозу экологической безопасности в регионе, а также объектам, которые находятся в зоне отчуждения, где осуществляется хранение радиоактивных отходов, отработанного ядерного топлива и находится Чернобыльская АЭС", - отметила Екатерина Павлова.

На территории зоны отчуждения и зоны безусловного отселения существует несколько мест возгорания, не связанных между собой территориально и во временном промежутке.

В связи с сильным задымлением невозможно точно установить площадь пораженную огнем, которая за передними подсчетам может составлять 100 га. Примерно 70 процентов - это травяной настил на полях.

Скриншот: Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Напомним, в субботу, 5 апреля, в зоне отчуждения возле Чернобыля вспыхнул пожар. Его не могут потушить из-за того, что ветер разносит огонь.

Также мы рассказывали, что следователь Иванковского отделения полиции по согласованию местной прокуратуры сообщил о подозрении 27-летнему молодому человеку, причастному к пожарам под Чернобылем. Ему вменяют в вину правонарушение по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины - уничтожение или повреждение объектов растительного мира.