В Ровенской области за сутки коронавирус нашли у 15 жителей региона. Всего количество больных Covid-19 в области выросло до 66.

Об этом сообщает Ровенская облгосадминистрация.

"73-летняя дубенчанка лечится в городской больнице. 58-летняя женщина из Березного и 47-летняя из села Богуши Березновского района контактировали с родственниками и знакомыми из Тынного", - указано в сообщении.

Кроме того, коронавирус подтвердился у семи членов семьи из села Зозов, все они проходят амбулаторное лечение. Также среди заболевших мужчина предпенсионного возраста из Ровно, по два жителя сел Тынное и Сарны. Отмечается, что по всем случаям заражения проводится расследование источника болезни.

Всего в Ровенской области коронавирус нашли у 66 пациентов, из них шесть скончались и трое выздоровели.

Представитель облгосадминистрации добавил, что лабораторный центр в Ровно получил новую партию из 2200 тестов на коронавирус, а также другие медицинские препараты.

Также город получил два аппарата искусственной вентиляции легких, которые доставят в Сарненскую и Дубенскую больницы, и 2 тысячи защитных костюмов.

Напомним, в Ровенской области обнаружили еще 4 человека, которые инфицированы коронавирусом нового типа. Среди них житель Здолбуновского района - 41-летний монах. Он недавно встречался с человеком, который вернулся из Италии.

Как сообщала "Страна", в Ровно, где власти в разгар эпидемии коронавируса хотели выделить миллионы на памятник Бандере, зафиксирован еще один летальный случай Covid-19. Умерла 51-летняя работница детской библиотеки.