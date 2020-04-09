По соцсетям разлетелся ролик, в котором якобы глава МВД Уганды, не стесняясь в выражениях, требует, чтобы соотечественники соблюдали режим самоизоляции.

"Родители, можете вы убрать своих детей с улиц? Это, бл@ядь, раздражает! У кого-то из вас, болваны, дети шарятся после 9 вечера... Знаете что, если я вас увижу на улице, ваша жопа поймает мою пулю", - кричит в камеру якобы правоохранитель, пощелкивая предохранителем пистолета.

Но, как выяснилось, этот человек - не министр внутренних дел Уганды.

Видео записано блогером Серингом Тиапатиоли. На его youtube-канале оно появилось еще 30 марта за это время набрало около всего 900 просмотров. Но ролик распространился по другим каналам и соцсетям, был снабжен русским переводом и получил широкую известность.

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