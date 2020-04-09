Четыре новых случая инфицирования коронавирусом подтверждены в Днепропетровской области. Об этом сообщил губернатор Александр Бондаренко, сообщается на сайте облгосадминистрации.

"Днем имели шесть новых случаев заражения. Сейчас болезнь подтвердилась еще у четырех, подхватили COVID-19 два человека из Каменского и две женщины из Павлограда и Петропавловки", - заявил Бондаренко.

Глава ОГА отметил, что эпидемическая ситуация в регионе под контролем, больных коронавирусом готовы принимать 18 госпитальных баз, также оборудованы места обсервации для граждан, вернувшихся из-за границы.

Всего в Днепропетровской области 52 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Четыре человека выздоровели.

Фото: adm.dp.gov.ua

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