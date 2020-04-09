В Житомирской области коронавирус обнаружили у десяти жителей региона. Все пациенты в возрасте от 30 до 80 лет.

Об этом сообщила Областная государственная администрация Житомирской области.

"Пять женщин и пять мужчин в возрасте от 30 и до 80 лет в Житомирской области заболели коронавирусной инфекцией. В регионе уже 41 подтвержденный случай этого заболевания", - указано в сообщении.

Всего Вирусологическая лаборатория Житомирского областного лабораторного центра проверила 28 проб биоматериалов за сутки. Положительными оказались результаты тестов нескольких жителей Бердичева, Малина и Коростеня.

Так, в Бердичеве заболели у 30-летней женщины, мужчины 66 лет, 58-летней жительницы города, у 66-летней пенсионерки и мужчины 80 лет. В Малине зараженными оказались 68-летний мужчина, 56-летняя женщина, мужчина 54 лет и еще одной женщины 68 лет. В Коростене пока что один подтвержденный случая коронавируса - у 40-летнего мужчины.

Напомним, в Житомирской области коронавирус подтвердился еще у двух человек. Они ранее контактировали с больными Covid-19.

Как сообщала "Страна", в городе Малин в Житомирской области зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19. Болезнь выявили у 8 человек. Это случилось после многолюдного празднования прибытия одного из жителей города из-за границы.