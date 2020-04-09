Украинские полицейские готовятся противостоять возможным фактам мародерства в стране. Правоохранители технически усиливают торговые места. Также проводятся превентивные мероприятия.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, имели ли место факты мародерства в Украине, Клименко сказал: "Еще нет. Но, честно говоря, мы готовы к любому развитию ситуации".

По его словам, полиция охраны сейчас проводит активную работу в первую очередь с руководителями торговых сетей, чтобы не допустить фактов мародерства.

"Мы технически усиливаем торговые точки и при этом понимаем, какие силы и средства необходимо будет задействовать, чтобы своевременно и эффективно реагировать на такие вызовы", - пояснил глава Нацполиции.

Также, по его словам, полиция отслеживает ситуацию в криминальной среде, а также те категории людей, которые спустя некоторое время не будут иметь средств к существованию.

"То есть, речь идет о комплексной работе полиции как криминального, так и превентивного направления. Пока изучаем ситуацию, точечно реагируем, оперативно отрабатываем криминальный мир", - резюмировал Клименко.

Ранее "Страна" писала, что глава Нацполиции заявил, что власть и врачи должны убеждать людей соблюдать карантин.

Также мы рассказывали, что Игорь Клименко пообещал, что в Украине не будут силой выводить верующих из церквей на Пасху.