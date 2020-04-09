Названы первые цифры снижения объемов добычи странами ОПЕК+, что вызвало еще больший рост цен на нефть
В четверг, 9 апреля, на торгах продолжают расти цены на нефть на ожидании новой сделки ОПЕК+ по ограничению добычи сырья.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 по Киеву в четверг составила $33,68 за баррель, что на $0,84 (2,56%) выше уровня предыдущей сессии.
Дело в том, что ОПЕК+ рассматривает возможность снизить добычу на 10 млн б/с в течение двух месяцев, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.
По словам источников агентства, более низкие объемы сокращения добычи ОПЕК+ рассматриваются на более долгий срок.
Страны ОПЕК+ на заседании обсуждают возможность снижения странами ОПЕК+, а также другими государствами, в целом на 10 млн б/с, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. При этом организация ожидает, что страны G20 снизят добычу минимум на 5 млн б/с.
Избыток нефти на мировом рынке во втором квартале 2020 года может составить 14,7 млн баррелей в сутки, приводит пресс-служба ОПЕК слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо в ходе заседания министров ОПЕК+.
По его словам, это избыточное предложение добавит еще 1,3 млрд баррелей коммерческих запасов, исчерпав имеющиеся мощности для хранения нефти в течение мая.
Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,76 (3,03%) - до $25,85 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки прибавляли порядка 7-8%.
Альянс ОПЕК+ обсуждает возможность снижения нефтедобычи на 10 млн б/с, при том, что вместе с другими странами, не входящими в альянс, сокращение производства составит 20 млн б/с, пишет Dow Jones со ссылкой на источники.
Агентство Bloomberg отмечает, что ОПЕК+ еще дорабатывает соглашение, и цель может измениться. Dow Jones пишет, что ОПЕК+ близка к сделке, согласно которой Россия снизит добычу нефти на 2 млн б/с, Саудовская Аравия - на 4 млн б/с, не указывая базу снижения.
Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил оптимизм в отношении переговоров ОПЕК+, сообщив, что он верит, что Россия и Саудовская Аравия смогут урегулировать спор по теме добычи нефти.
"Я настроен оптимистично... Считаю, что Россия и Саудовская Аравия смогут прийти к соглашению, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию на рынках", - сказал Бруйетт в интервью CNBC.
Ранее "Страна" писала о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились по новой нефтяной сделке.
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