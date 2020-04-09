В городе Берегово Закарпатской области зафиксировали первый подтвержденный случай коронавируса и первую смерть от болезни. В регионе это уже третий летальный случай от COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Золтан Бабяк.

"К сожалению, в Берегово зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19. Случай оказался летальным: умерла жительница города, 1952 г.р.", - рассказал он.

На данный момент в регионе всего 51 случай заражения, из них пятеро - врачи. Не пережили инфекцию два жителя региона.

Напомним, в Иршавской больнице на Закарпатье от коронавируса умерла 71-летняя женщина. Ее не могли перевезти в Ужгород, так как пенсионерка находилась на искусственной вентиляции легких и была нетранспортабельна.

Как сообщала "Страна", в Мукачево 69-летняя местная жительница, у которой первой в области был подтвержден коронавирус, заразила не менее 19 человек. Женщина с температурой два дня подряд ходила в Свято-Михайловский собор, где пела в церковном хоре.