В Запорожской области умер первый инфицированный коронавирусом. Кроме того, в городе за день выявлено 6 новых случаев заболевания короновирусной инфекцией. Всего в городе 25 заболевших.

Об этом сообщает Telegram-канал от Запорожского горисполкома, созданный для информирования населения от коронаврусе, а также официальный портал Мелитопольского городского совета.

В четверг, 9 апреля, в реанимации Мелитопольской инфекционной больницы умер 60-летний мужчина, у которого был подтвержден диагноз "короновирусная инфекция". Он был подключен к аппарату ИВЛ.

Среди шести новых инфицированных в Запорожье - семья жителей Хортицкого района областного центра.

По состоянию а утро 9 апреля в Запорожье было зафиксировано 14 случаев заболевания короновирусной инфекцией, по Запорожской области - 47 подтвержденных случаев заболевания.

Скриншот: Telegram/COVID-19. ЗАПОРІЖЖЯ

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