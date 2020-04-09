В условиях карантинна из-за распространения коронавируса в Украине преступность трансформируется. Так, уменьшилось количество ограблений домов и уличных преступлений. Но массово появляются мошенники, преступники чаще работают в интернете.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает "Интерфакс-Украина".

Клименко рассказал, что за время карантина уровень уличной преступности (грабежей, разбоев) в Украине снизился на 19-30%, также меньше стало ДТП.

"Думаю, что это временно, преступность просто перестраивается. Она немного трансформируется в связи с тем, что люди находятся дома. К примеру, появляется мошенничество на масках, дезинфекторах, выманивание у людей денег", - пояснил он.

По словам главы Нацполиции, также много преступников "ушло в Интернет". Помимо этого, активизировались лаборатории по изготовлению наркотиков, что может говорить о повысившемся спросе.

"Домушники" в большинстве своем сейчас без работы", - сыронизировал Клименко.

Ранее "Страна" писала, что на карантине в Киеве мошенники собирают с жильцов деньги на похороны несуществующих соседей.

Также мы рассказывали, что сидящих на карантине украинцев пытаются обмануть мошенники, прикрываясь государственной помощью.