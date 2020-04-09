Распространение коронавируса в Испании достигло пика, и теперь кризис пойдет на спад. Такое заявление сделал премьер-министр Педро Санчес, передет "Интерфакс-Украина".

"Мы достигли пика, и теперь начинается спад", - сказал Санчес, выступая в парламенте страны.

Однако он отметил, что возвращение к нормальной жизни и снятие ограничительных мер произойдет не сразу, а будет "постепенным процессом".

"Мы сталкиваемся с самой большой угрозой для планеты в области здравоохранения со времен гриппа (испанки - Ред.) в 1918 году", - отметил Санчес.

В Испании за последние сутки от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 683 человека. Общее количество летальных исходов с начала распространения инфекции достигло 15 238.

С начала эпидемии в Испании зарегистрировано более 152 тысяч инфицированных, из которых выздоровели более 52 тысяч человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в мире уже больше полутора миллионов человек заболели коронавирусом. Лидируют США, Италия и Испания.

Также мы сообщали, что в одну ночь от коронавируса в одной львовской больнице умерла пожилая супружеская пара.