Киевские сети супермаркетов снизят цены на продукты, которые входят в список товаров первой необходимости. Снизить цены им порекомендовал Антимонопольный комитет (АМКУ).

Об этом рассказал председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, пишет "Громадське".

Снизить торговую наценку на продукты первой необходимости согласились сети NOVUS, Ашан, METRO, Сильпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт.

"Речь идет об отдельных позициях по таким товарам как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в частности гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца", - сообщил Хмельницкий.

Соответствующие рекомендации снизить торговую наценку АМКУ дал этим сетям супермаркетов 8 апреля во ответ на стремительное подорожание продуктов после введения карантина.

Расследования дела по признакам антиконкурентных согласованных действий по одновременному повышению цен на продукты первой необходимости в Киеве и области продолжается, проводится анализ полученной информации. Результаты расследования планируют получить уже в мае 2020 года.

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