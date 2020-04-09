7 апреля ГБР объявило следователю киевской полиции "пидозру" по делу Майдана. Его подозревают в том, что шесть лет назад он незаконно задержал, составил и подписал сообщение о подозрении участнику акций протеста.

Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения и отстранении следователя от должности.

"Страна" узнала, что речь идет об Александре Ващуке, следователе Соломенского райотдела полиции.

Разбирались, что инкриминируют следователю.

За что вручили "пидозру"

Подозрение объявили по ч 2 ст 28 ст 340 УК Украины (незаконное препятствование проведению митингов служебным лицом по предварительному сговору) и по ч. 2 ст 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог), ч 2. ст 28 ч 2 ст 372 (привлечение к ответственности заведомо невиновного).

По данным "Страна", фабула дела строится на следующем.

21 января 2014 года (в этот день продолжались столкновения майдановцев с силами МВД на улице Грушевского) в Соломенский райотдел доставили задержанного за участие в массовых беспорядках в центре Киева Виталия Ахрамеева со следами телесных повреждений. Его передал командир ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Шумейко Е.М, сопроводив это рапортом.

"Докладываю вам, что 21.01.2014 во время охраны общественного порядка по улице Грушевского в Киеве, приблизительно в 03:45 я получил от группы захвата мужчину приблизительно 55 лет, который бросал коктейли Молотова в сотрудников милиции" - говорилось в рапорте.

С 15:00 до 20:00 следователь Александр Ващук составил протокол задержания Ахрамеева и текст подозрения, как участнику массовых беспорядков. На основании этого судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подозрение строится Ващуку на том, что следователь якобы умышленно составил неправдивый протокол задержания, хотя не было фактов или свидетельств того, что задержанный совершил преступление.

"Ахрамеев поджигал сотрудников милиции". Что рассказал адвокат Ващука

После того, как было объявлено о подозрении, защищать Ващука взялась команда известного юриста Андрея Портнова, который помогает и другим правоохранителям по делам Майдана.

Богдан Бивалькевич, адвокат Александра Ващука, рассказал "Стране" версию событий своего подзащитного.



"Все началось 21 января в 2014 году, когда был задержан Виталий Ахрамеев – этот человек принимал активное участие в массовых беспорядках и поджоге сотрудников милиции, которые стояли в кордонах на улице Грушевского возле стадиона Валерия Лобановского. В милицейских бросали камни, бутылки с зажигательной смесью.

Ахрамеев был одним из фигурантов, который яростно сопротивлялся работникам милиции, в связи с чем был задержан. В дальнейшем против Ахрамеева открыли уголовное производство по статье 294 часть 2 – это активное участие в массовых беспорядках.

Следователем, который задерживал Ахрамеева, был Ващук Александр Сергеевич, который на данный момент является начальником следственного отделения Соломенского УП ГУ НП в городе Киеве. Следователь Александр Ващук действовал тогда в пределах своих полномочий, задержав Ахрамеева.

Подозрение Ващуку вручили сотрудники ГБР, когда тот находился дома. Ему позвонили на мобильный телефон и попросили выйти на улицу якобы для вручения повестки, когда Ващук вышел, ему вручили подозрение, но он его не подписал так как считает, что подобное вручение подозрения не соответствует требованиям законодательства. На данный момент Ващук не задержан, но завтра его вызывают на допрос, где скорее всего вручат постановление о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности на период следствия.



В дальнейшем все нарушения, начиная с вручения и заканчивая избранием меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности на период расследования сторона защиты будет оспаривать в суде", - рассказал адвокат.

Что известно о майдановце Ахрамееве

22 июля 2016 года Деснянский районный суд Киева обязал Госказначейство выплатить активисту Евромайдана Виталию Ахрамееву 500 тысяч гривен морального ущерба - за его задержание сотрудниками спецподразделения Беркут.

Как отмечено в решении, Ахрамеев был задержан 21 января 2014 года как подозреваемый в активном участие в массовых беспорядках. 23 января Соломенский райсуд арестовал его на 60 суток, а 12 февраля - отпустил под домашний арест.

26 февраля 2014 года - то есть уже после победы Майдана - уголовное производство против задержанных активистов было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Ахрамеев же обратился в суд с иском к Госказначейству, Министерству внутренних дел и главному управлению Нацполиции, требуя возместить ему моральный ущерб.

В иске он объяснил, что действия правоохранителей повлекли "ухудшение состояния его здоровья, причинили физические и нравственные страдания, потерю престижной работы, ухудшение нормальных жизненных связей, потерю перспективы деловой активности, лишили конституционного права на свободу и личную неприкосновенность".

Представитель прокуратуры Киева и представитель Госказначейства иск не признали, ссылаясь на недоказанность исковых требований. МВД своего представителя в суд не направило, а в Нацполиции сообщили, что их представитель находится в отпуске.