Власть на местах и врачи должны корректно разъяснять населению необходимость соблюдения карантина, чтобы полиция, обеспечивая выполнение ограничений, не была заложником ситуации.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, полицейские проводят серьезную работу по коммуникации на местах, чтобы украинцы не заходили в скверы, парки, рекреационные зоны. Также он высказал свое мнение о том, что необходимо сделать, чтобы не довести до абсурда работу правоохранителей, преследующих нарушителей карантина.

"Необходимо правильно расставить акценты. Есть местная власть, которая отвечает за это (карантинные меры - Ред.), санитарная служба, медработники и полиция. Все вместе мы отвечаем за организацию работы. У каждого - свой участок работы. Местная власть и врачи в первую очередь должны проводить разъяснительную работу среди населения", - считает Клименко.

Он добавил, что полиция лишь обеспечивает публичный порядок и следит за тем, чтобы не нарушался закон.

"Решения о запрете находиться в парке дублируются региональными комиссиями, которые возглавляет руководитель области. Когда будет четкое понимание этого, полицейский перестанет быть заложником ситуации",- выразил убеждение глава Нацполиции.

Он отметил, что необходимо давать людям верные посылы, и тогда будет понимание серьезности ситуации. "Мы не стремимся нарушить их права, мы все вместе пытаемся сохранить здоровье и жизни", - заявил Клименко.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликована карта украинцев-нарушителей самоизоляции.

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