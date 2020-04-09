Когда Владимир Зеленский в конце марта во время обсуждения законов о продаже земли и о банках встречался один на один со всеми главами фракций, побуждая их голосовать, он встретился также тет-а-тет и с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники в Офисе президента.

"Это была их первая встреча тет-а-тет на Банковой с момента президентских выборов. Как известно, после этого Евросолидарность дала свои голоса за оба закона, что и обеспечило во-многом их принятие. Также в последнее время затормозилось расследование уголовных дел против Петра Порошенко", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, "Страна" ранее разбиралась, кто и почему тормозит уголовные дела против Петра Порошенко.

Также мы сообщали, что САП вернула дело Порошенко о злоупотреблении властью назад в ГБР.