Во львовской больнице от коронавируса в одну ночь скончались пожилые супруги из Жолковского района области.

Об этом рассказала на брифинге заместитель мэра Львова по гуманитарным вопросам, руководитель городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии Галина Сличная, сообщает Укринформ.

"Женщина находилась в первой городской клинической больнице имени Князя Льва. В субботу ей стало хуже. Когда тест подтвердил, что у нее коронавирус, ее перевели в инфекционную больницу", - рассказала Сличная и добавила, что в ту же ночь в той же больнице умер и муж этой женщины.

"Ему также было плохо, и его госпитализировали в инфекционную больницу. Ему тоже сделали ПЦР-анализ. Но он умер еще до того, как пришли результаты анализов", - сказала чиновница.

По ее словам, супружеская пара контактировала с больными коронавирусом. По данным начальника управления здравоохранения Львовского горсовета Владимира Зуба, 58-летняя женщина была подключена к аппарату ИВЛ. У пациентки имелись сопутствующие заболевания, онкология. А у ее мужа была пневмония. В больницу он поступил с подозрением на COVID.

За прошедшие сутки во Львове были зарегистрированы 25 новых подтвержденных случаев после тестирования ПЦР. Всего зафиксирован 61 человек с коронавирусом.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 563 человека, госпитализированы - 207, на амбулаторном лечении - 356 человек, выписаны - 120 человек.

Сейчас в больнице находится 87 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппарате ИВЛ - 1 человек. Трое пациентов выздоровели. Коронавирусная инфекция не подтвердилась у 395 человек.

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