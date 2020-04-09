Прокуроры Офиса Генерального прокурора вместе с Управлением по расследованию преступлений Майдана и ГБР провели два следственных эксперимента в уголовном производстве по фактам организации расстрелов участников акций протеста.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генпрокурора.

Как сообщается, также в следственных действиях приняли участие представители потерпевших.

"В частности, во время проведения следственных экспериментов на улице Институтской в городе Киеве, по имеющимся видео и фото материалам, уточнены сведения об обстоятельствах убийства 20 февраля 2014 года одного из пострадавших. Установлено несколько мест получения им ранений и наиболее вероятно воспроизведено положение его тела на местности", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники следственного действия получили дополнительную информацию о перемещении и месте расположения правоохранителей, которые находились 20 февраля 2014 года на ул. Институтской и применяли огнестрельное оружие к участникам акций протеста.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Следственные эксперименты на Майдане. Фото: gp.gov.ua

Напомним, ГБР объявило следователю киевской полиции "пидозру" по делу Майдана.

Также мы писали, что Офис генпрокурора вручил подозрение еще одному милиционеру по делу Майдана.