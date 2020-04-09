В Кировоградской области уже 82 человека заразились коронавирусом. Из них 4 человека погибли. Заражены 28 медиков и работница аптеки.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Андрей Балонь на своей странице в Facebook.

"Умер 72-летний мужчина, который длительное время находился в Центральной городской больницы в Кропивницком с болезнью сердца и был инфицирован коронавирусом. Также в частной клинике от полиорганной недостаточности умерла 54-летняя женщина. Посмертные результаты ПЦР-тестирования подтвердили ее инфицирование COVID-19", - написал Балонь.

Глава ОГА отметил, что среди инфицированных в Кировоградской есть 2 беременные женщины: одна женщина из Кропивницкого и одна женщина из Долинского района, они имеют легкое течение болезни и находятся дома на самоизоляции.

В числе больных COVID-19 есть 28 медиков и 1 сотрудница аптеки: 6 медработников из Кировоградской областной больницы; 20 медработников из Областного клинического госпиталя ветеранов войны; 1 медработник из частной клиники; 1 медработник онкодиспансера.

Скриншот: Facebook/Андрій Балонь

Ранее "Страна" писала, что Сумской области назвали район Конотопа эпицентром коронавируса в регионе.

Также мы рассказывали, что в Киевской области могут ужесточить карантинные меры. В случае, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе будет и дальше ухудшаться, то срок действия ограничений продлят до осени.