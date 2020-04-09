Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что празднование Пасхи во время карантина в стране пройдет в атмосфере взаимопонимания и уважения друг к другу: со службами в храмах, но без скопления людей и инцидентов.

Об этом Клименко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, руководители МВД встречались с представителями Всеукраинского совета церквей для поиска оптимального подхода к празднованию.

"И полиция, и МВД исходили из того, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводятся, на богослужении находится не более 10 человек. Священнику, который проводит службу - только ему одному - можно быть без маски, поскольку традиция и ритуалы требует этого", - рассказал глава Нацполиции.

Как он сообщил, после службы в церковь могут заходить два человека - если храм большой, и один человек - если церковь маленькая.

Кроме того, глава Нацполиции отметил, что полиция диалога и участковые инспекторы полиции будут находиться возле церквей, обеспечивая правопорядок, а сами священники в церкви будут контролировать количество прихожан в помещении.

"Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять",- заверил руководитель Нацполиции.

Клименко рассказал, что 19 апреля 100% полицейских превенции выйдут на улицу, потому что церквей и приходов очень много, и важно не допустить конфликтных ситуаций между гражданами, недоразумений граждан с полицией.

"Если будут грубые нарушения закона – будем реагировать согласно нашим полномочиям", - сообщил он.

"Надеюсь, нам всем хватит терпения и выдержки, чтобы не омрачать праздничные дни инцидентами", - резюмировал Клименко.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, кого будут пускать в церковь, как освятить куличи и приедет ли в страну Благодатный огонь.

Также мы писали, что глава украинских греко-католиков призвал паству не ходить в церковь на Пасху.