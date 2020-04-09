В Першотравенске (Днепропетровская область), где на днях выявили вспышку коронавируса среди прихожан библейской школы, открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных правил. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

"8 апреля полицейские уголовного розыска под процессуальным руководством местной прокуратуры провели санкционированный судом обыск и изъяли из помещения школы вещественные доказательства. В ходе обыска были изъяты видеорегистратор наружного наблюдения, журналы посещения, два системных блока, винчестеры, флешносители, карты памяти, документация", - сказано в сообщении.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Фото: dp.npu.gov.ua

Напомним, по информации главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, в Першотравенске уже 26 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Полиция установила 556 человек, которые находились на обучении в библейской школе и могли контактировать с больными коронавирусом. 71 человек уже подписали информационное согласие и находятся на самоизоляции. Это жители Терновки, Петропавловки и Першотравенска.

В связи с этим 8 апреля на въезде в поселок установили блокпост и пускают только местных.

Ранее "Страна" писала о том, что в Сумской области назвали район Конотопа эпицентром коронавируса в регионе.