В Черниговской области очагами распространения коронавируса нового типа назвали два села, а также два районных центра. Больше всего зараженных в селах Комаровка и Памятное Борзнянского района. Кроме того, очагами заражения стали города Корюковка и Носовка Черниговской области.

Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской областной государственной администрации в четверг.

Всего в области зафиксировано девять случаев заболевания Covid-19, один из них - летальный. На самоизоляции находятся 973 человека, прибывших из-за рубежа, 393 лица, имевшие контакт с больными, а 507 человек уже завершили срок самоизоляции.

В области было принято решение о массовом тестировании на коронавирус людей, больных пневмонией. 8 апреля уже было проведено 38 тестов, два из которых оказались положительными.

Напомним, что 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая Covid-19. Из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Ранее "Страна" писала, что в Сумской области назвали район Конотопа эпицентром коронавируса в регионе.

Также мы рассказывали, что в трех западноукраинских областях собираются ввести комендантский час.