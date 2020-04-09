Россия на переговорах в "нормандском формате" предложила сделать более прозрачной деятельность Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и фиксировать на бумаге результаты заседаний ТКГ, и обнародовать их на специальном сайте.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Как отмечается, телефонные переговоры в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, Германия) состоялись 7 апреля. Это уже четвертая телефонная конференция "нормандцев". Первые три прошли 19, 20 и 24 марта. Германию и Францию представляли Ян Хеккер и Эмманюэль Бонн, а Россию и Украину замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По словам источником издания, предметных договоренностей достигнуто не было и переговоры были безрезультатными.

Другой источник сообщил, что в ходе переговоров Россия предложила несколько инициатив. В частности, создать специальный сайт, на котором публиковалась бы информация, связанная с деятельностью ТКГ: принятые решения, стенограммы и так далее. Сегодня такой платформы нет, а о результатах встреч группы сообщает прессе представитель ОБСЕ.

Кроме того, Москва предлагает подготовить "четкий регламент работы" ТКГ, ввести практику закрепления результатов встреч в итоговых документах и публиковать их.

Напомним, первая попытка фиксировать договоренности на бумаге была предпринята на заседании ТКГ 11 марта. В нем тогда лично участвовали Дмитрий Козак и Андрей Ермак. Тогда была достигнута предварительная договоренность о создании консультативного совета, внутри которого представители Киева, Донецка и Луганска могли бы напрямую искать компромиссы.

Договоренность была зафиксирована в протоколе — ранее по итогам заседаний такие протоколы не подписывались. Но хотя Ермак согласился на появление совета, позже Киев изменил позицию. В итоге переговорная площадка так и не была создана.

"Суть российских предложений в том, что работу нужно формализовать с точки зрения регламентов и закрепления результатов. И сделать работу ТКГ публичной, чтобы результаты были понятны общественности",— пояснил информированный собеседник. Москва, по его словам, выступает за то, чтобы принимать решения, фиксировать их обязывающими документами и публиковать.

Как мы писали, переговоры о разведении сил на Донбассе потерпели неудачу.

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